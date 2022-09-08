ещё! выкл. сиськи
08.09.2022 19:50 | картинки от Vintorezz | комментарии: 10  ↓ 
Аналог чугуна
2048x969, 253 Kb / чугун, аналог, алюминий, кастрюля, сковородка

чугун, аналог, алюминий, кастрюля, сковородка

комментарии
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Moveton | 08.09.2022 20:04
"Много глупостей на свете,
Но по мне – всего отвратней,
Что водку делают из нефти,
А вместо мужика – вибратор."
Теперь и вместо чугуна суррогат.
tuslin | 08.09.2022 20:24
По весу уже понятно будет что не чугун
Polina | 08.09.2022 20:41
именно эта самая утятница у меня есть (до сей поры что-то сдерживает не выкинуть). слазит всё покрытие внутри примерно через пол года. использовалась примерно около одного раза в неделю-две. причем покрытие слазит хлопьями, как пленка, ее можно потянуть за кончик, который уже болтается и вытянуть десятую часть всего покрытия на дне. при процессе перемешивания еды, когда она готовится, можно наблюдать в ней куски этого самого покрытия. не выкинула, наверное потому что она пригодится в курятнике в виде поилки. не советую категорически, качество говно!
Polina | 08.09.2022 20:41
и да, а при чем здесь чугун?
Marcovich | 08.09.2022 20:50
новый материал-чугуний!
Polina | 08.09.2022 21:05
Marcovich (20:50), хуюний )
Marcovich | 08.09.2022 21:11
Polina (21:05), чугуний-это между чугуном и алюминием:)))
а хуюний?
Polina | 08.09.2022 21:13
Marcovich (21:11), это он и есть. или алюмохуюний )
Marcovich | 08.09.2022 21:20
Polina (21:13), я думал, новый металл наших друзей-китайцев:))
Polina | 08.09.2022 21:23
Marcovich (21:20), примерно так они и думали, когда его создавали. мол, а не создать ли нам "алюмохуюний" ! )
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