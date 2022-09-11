11.09.2022 01:08 | интересное от kikOS | комментарии: 0 ↓ от В начале 92-го года Pepsi решила запустить конкурс «Числовая лихорадка» — люди должны были находить трёхзначные номера под крышками бутылок. Вечерами по ТВ объявляли победителей, призы были не такие большие, около 100 песо (~5$). В последний вечер конкурса должны были сказать самое заветное число (их было только два), которое давало главный приз в 1 000 000 песо (~40 000$), при том, что зарплата среднего жителя тогда была ~100$.



Филиппины к тому времени давно стали сферой влияния конкурентов «ПепсиКо», компании Coca Cola. «Пепси» вообще появился в результате стремления аптекаря Калеба Бредема создать похожий на Кока-колу напиток. Попытка удалась в 1898 году, и компания вступила в постоянное соперничество со своим могучим конкурентом, привлекая для рекламы голливудских звезд, «играя» с объемом бутылок, придумывая все новые марки освежающих безалкогольных напитков. «ПепсиКо» осваивала рынки Ближнего Востока, Латинской Америки, Китая и СССР.



В Филиппинах еще только предстояло завоевать настоящее признание населения. Три четверти местного рынка принадлежали компании Coca Cola. Тогда производителями «Пепси» был разработан маркетинговый план, который должен был привлечь внимание к их собственной коле. Несколькими годами ранее, в 1984 году, такой рекламный ход уже сработал для латиноамериканского рынка. «ПепсиКо» решила повторить успех.



Каждый вечер в телевизионной передаче объявляли номера, приносившие выигрыш – начиная от 100 песо, что составляло около 4 долларов США. Большая часть населения Филиппин тогда была занята тяжелым физическим трудом, минимальная призовая сумма акции была примерно равна заработку за день. Максимальный же приз – в один миллион песо или 40 000 долларов – для участвующих в лотерее был настоящим джекпотом. Такая крупная сумма была заработком обычного филиппинца за двадцать три года честного труда. Счастливый номер должны были объявить в конце акции.



Акция приносила успех, продажи «Пепси» росли с каждым днем. Весной 1992 года компании принадлежала почти четверть рынка, после тех четырех процентов, что были зафиксированы зимой. А вечера филиппинцев теперь сопровождали бутылки колы с номерами под крышечкой и просмотры телепередачи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по телевидению объявляли выигрышные номера с суммой, которая полагалась счастливчикам. Эти числа, приносившие победителям призы разного размера, были определены заранее, их список, во избежание злоупотреблений, хранился в банковском сейфе. К моменту окончания рекламной кампании в ней уже участвовали более 31 миллиона человек.



25 мая было объявлено: выигрыш в один миллион песо достается тому, кто обнаружил под крышкой число 349. Проблема состояла в том, что таких счастливчиков в Филиппинах оказалось 800 тысяч.



Протесты



Где-то на этапе подготовки конкурса, в результате чьего-то недосмотра, а может быть, и умышленного саботажа, пусть это и не было подтверждено, возник сбой при распределении номеров по крышечкам. Компанией задумывался всего один победитель, лишь он должен был увидеть заветные цифры.



О том, чтобы выполнить свои обязательства перед владельцами крышечек с номером 349, не могло быть и речи – компания просто не располагала такими средствами, ведь речь шла уже о десятках миллиардов долларов. Pepsi нужно было выплатить $32 млрд. (!), люди на улице бунтовали, более 35 грузовиков с газировкой были перевернуты и сожжены, в окна офиса летели бутылки с зажигательной смесью, а в какой-то момент даже граната, которая убила 5 человек. Руководство «ПепсиКо» заявило об ошибке и о техническом сбое, но люди, уже успевшие поверить в свою удачу, такую отговорку не приняли. В Маниле начались беспорядки. Штаб-квартиру компании осаждали покупатели, которые чувствовали себя обманутыми.



Ни коррупция, ни уровень бедности, ни перебои с электроэнергией не смогли спровоцировать протесты такого масштаба, как один неудачный маркетинговый ход компании «ПепсиКо». На улицы выходили представители самых разных слоев общества и политических объединений, коммунисты и военные, бедняки и те, кто считал себя средним классом. Всех сплотил «обман» производителей колы.



Провал маркетинговой акции



Протесты не были бескровными. Начинаясь как мирные акции, они в результате подавления демонстраций полицией перетекали в уличные беспорядки, вплоть до применения протестующими ручных гранат. В результате погибло по меньшей мере пять человек, в том числе несколько сотрудников «ПепсиКо». Около сорока грузовиков компании оказались сожжены или разбиты, а продукцию теперь приходилось перевозить при сопровождении хорошо вооруженной охраны. «ПепсиКо» отозвала из Филиппин большую часть руководства, в столице состоялась экстренная встреча главы компании Кристофера Синклера и президента Филиппин Фиделя Рамоса.



В качестве жеста доброй воли каждому владельцу крышечки со злополучным номером 349 была предложена компенсация в размере 500 песо или двадцати долларов. На «синицу в руках» согласились почти полмиллиона человек. Это обошлось компании почти в девять миллионов долларов при первоначальном бюджете рекламной акции в два миллиона. От тех, кто не пожелал пойти на компромисс, посыпались обращения в суды; были поданы тысячи гражданских исков и заявлений о мошенничестве.



Суд отказал заявителям в праве на приз за каждую крышечку с номером 349, но присудил возместить им моральный вред в размере десяти тысяч песо каждому. После обжалования решения в суде второй инстанции сумма компенсации выросла до 30 тысяч песо.



Эта акция вот уже почти тридцать лет считается одним из крупнейших провалов в истории маркетинга



В 2006 году Верховный Суд Филиппин окончательно снял все обвинения с «ПепсиКо». В глазах правосудия, в действиях компании не содержалось состава преступления, а ошибка не была злонамеренной. В общей сложности на конкурсе 1992 года производитель прохладительных напитков потерял около двадцати миллионов долларов и значительно пошатнул свои позиции на рынке.



А инцидент с числом 349 вошел в историю бизнеса как одна из худших и самых дорогостоящих маркетинговых ошибок.

Крышка, PepsiCo, 349

