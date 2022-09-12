ещё! выкл. сиськи
12.09.2022 13:23 | интересное от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Первые «хрущевки» на перекрестке улицы Гримау и улицы Дмитрия Ульянова, 1958 год, Москва
1261x800, 548 Kb / ч/б, ссср, дом, хрущевка, автобус, Москва, панелька

ч/б, ссср, дом, хрущевка, автобус, Москва, панелька

комментарии
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akel | 12.09.2022 14:24
Недострой какой-то. У нас в городе либо пяти-этажки строили, либо девяти-этажки.
ozza | 12.09.2022 14:38
Это не хрущёвки. Хрущёвки были:
1) 5-, реже 4-этажными (очень редко — 2–3-этажными)
2) от 80 квартир и более, т.е. не менее 4 подъездов
MsGata | 12.09.2022 15:00
Кажется, это дома проспект 60-летия Октября, д.31/18 к.1,2,3 около площади Хо Ши Мина. Хорошие места , хоть и рядом с метро
. | 12.09.2022 15:52
вот это место
https://yandex.ru/maps/-/CCUV52wfwA
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