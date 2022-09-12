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12.09.2022 14:56 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Тушинский аэродром. Тяжелый транспортный самолет ВМ-Т «Атлант» с макетом водородного блока для ракеты-носителя «Энергия» . 1989 год.
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самолет, ссср, атлант, водородный блок, бак, ракета, космос, энергия, советская Атлантида

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