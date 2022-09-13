ещё! выкл. сиськи
13.09.2022 11:37 | интересное от саныч | комментарии: 5  ↓ 
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Китайцы работают над технологией, которая позволяет перекрашивать черных актеров в голливудских фильмах в белых.
458x607, 44 Kb / китайцы, негры, белые, фильмы

китайцы, негры, белые, фильмы

комментарии
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Polina | 13.09.2022 11:48
не только перекрашивает, но и в корне меняют черты лица
DimaS | 13.09.2022 11:52
Они и постеры свои для фильмов рисуют, убирая с них негров с переднего плана.
саныч | 13.09.2022 11:53
Polina (11:48), Главное, чтобы у русалки пол не меняли)))
kikOS | 13.09.2022 12:13
саныч (11:53), ещё не вечер..
tuslin | 13.09.2022 12:46
Там не написано в белых
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