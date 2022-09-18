|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
18.09.2022 10:42 | тексты от Murrzik | комментарии: 4 ↓
Сижу в любимой забегаловке, умиляюсь.
Напротив сидит байкер классический - 1 шт.
Сидит, наворачивает тарелочку супчика и тарелочку с бутербродами.
А рядом лежит его шлем. На столе лежит, немного в сторонке от байкера и ближе к тарелке с бутербродами.
И вот я вижу, как из шлема вылезает котёнковая лапка, пиздит с бутерброда колбасу и втягивается обратно.
— А дома жрать мы не можем, а дома мы отказываемся, — бурчит байкер и поворачивает тарелку с бутербродами целым бутербродом к шлему.
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