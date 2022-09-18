ещё! выкл. сиськи
18.09.2022 10:42 | тексты от Murrzik | комментарии: 4  ↓ 
Сижу в любимой забегаловке, умиляюсь.
Напротив сидит байкер классический - 1 шт.

Сидит, наворачивает тарелочку супчика и тарелочку с бутербродами.
А рядом лежит его шлем. На столе лежит, немного в сторонке от байкера и ближе к тарелке с бутербродами.

И вот я вижу, как из шлема вылезает котёнковая лапка, пиздит с бутерброда колбасу и втягивается обратно.
— А дома жрать мы не можем, а дома мы отказываемся, — бурчит байкер и поворачивает тарелку с бутербродами целым бутербродом к шлему.
комментарии
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mr.bsa | 18.09.2022 10:52
Перемена после урока центробежных и гравитационных сил)
mr.bsa | 18.09.2022 10:55
@Murrzik, хаюшки... вопрос: постил такую пикчу https://blog.stanis.ru/imgs/159523.jpg
Лелик | 18.09.2022 11:04
mr.bsa (10:55), @kikos постил BLOG:)103182
mr.bsa | 18.09.2022 11:17
Лелик (11:04), спасибо совсем забыл про модное слово, байк.
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