18.09.2022 10:42 | тексты от Murrzik | комментарии: 4 ↓ от Сижу в любимой забегаловке, умиляюсь.

Напротив сидит байкер классический - 1 шт.



Сидит, наворачивает тарелочку супчика и тарелочку с бутербродами.

А рядом лежит его шлем. На столе лежит, немного в сторонке от байкера и ближе к тарелке с бутербродами.



И вот я вижу, как из шлема вылезает котёнковая лапка, пиздит с бутерброда колбасу и втягивается обратно.

— А дома жрать мы не можем, а дома мы отказываемся, — бурчит байкер и поворачивает тарелку с бутербродами целым бутербродом к шлему.