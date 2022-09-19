ещё! выкл. сиськи
19.09.2022 11:45 | тексты от KIKOs | комментарии: 3  ↓ 
Житель Подмосковья изнасиловал девушку в сочельник..
- А где у девушек сочельник?
комментарии
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MsGata | 19.09.2022 13:38
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mr.bsa | 19.09.2022 13:45
MsGata (13:38), не вы обронили буквы? "На календаре"... это всё)
MsGata | 19.09.2022 13:50
mr.bsa (13:45), не обронила. Оставила)
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