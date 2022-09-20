ещё! выкл. сиськи
20.09.2022 16:18 | тексты от саныч | комментарии: 0  ↓ 
- Вы давно курите?
- 25 лет.
- Вы в 5 начали?
- Вообще-то, мне 42.
- Прекрасно выглядите!
- А это уже алкоголь.
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