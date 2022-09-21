ещё! выкл. сиськи
21.09.2022 10:27 | ссылки от mxx | комментарии: 3  ↓ 
ДМБ. Мобилизация

дмб, мобилизация

комментарии
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indig0 | 21.09.2022 11:12
«Потери Украины около миллиарда человек, у России пока двое: Жириновский и Нарцисс Пьер» - заявил Шойгу
DimaS | 21.09.2022 11:26
А можно я напишу только одно слово - БЛЯДЬ!!!
MsGata | 21.09.2022 12:51
DimaS (11:26), *10000000
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