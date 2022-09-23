ещё! выкл. сиськи
23.09.2022 08:36 | прочее от DimaS | комментарии: 7  ↓ 
В Великобритании выбрали победителя конкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards 2022.

В конкурсе принимали участие более двух тысяч снимков, сделанных людьми из разных стран мира. В итоге победу одержал Кеничи Моринага из Японии. Он стал автором фото под названием «Boom, Boom!», на которой изображено столкновение двух котов, рыжего и белого.
2048x1365, 527 Kb / кот, кошка, забор, столкновение

кот, кошка, забор, столкновение

комментарии
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sgn | 23.09.2022 09:52
фото видел. за текст - плюс
keke | 23.09.2022 10:24
Только как обычно переврали мальца чуток, работа называется "Boom Boom". С подписью “Cats are bumped on the wall suddenly. It was like a cartoon bamped boom boom. Such a funny moment.”. Если перевести дословно то что-то вроде «Кошки на стене внезапно столкнулись. Это было похоже на мультипликационный бум-бум. Такой забавный момент».

Тут, кстати, можно посмотреть победителей в остальных категориях:
https://www.comedypetphoto.com ... e-2022-competition-winners.php
keke | 23.09.2022 11:21
У автора фото еще много прикольных фотографий про котиков: https://www.instagram.com/morikencatphoto/
garry_stanis | 23.09.2022 11:40
"Коты неожиданно врезались в стену. Это было похоже на мультяшный бум-бум-бум. Такой забавный момент. " Спасибо. Наконец узнал что это, но остался вопрос где их головы?
keke | 23.09.2022 11:59
garry_stanis (11:40), прояви фантазию, это ведь статичная картинка ;) котики просто трутся и оба повернули головы в сторону дома за забором.
MsGata | 23.09.2022 13:11
garry_stanis (11:40), плюсую. Котики супер, но котики кажется сломались-где головы??о_О
DimaS | 23.09.2022 14:01
MsGata (13:11), оне обои смотряд сверху увниз за забор.
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