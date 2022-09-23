|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
23.09.2022 08:36 | прочее от DimaS | комментарии: 7 ↓
В Великобритании выбрали победителя конкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards 2022.
В конкурсе принимали участие более двух тысяч снимков, сделанных людьми из разных стран мира. В итоге победу одержал Кеничи Моринага из Японии. Он стал автором фото под названием «Boom, Boom!», на которой изображено столкновение двух котов, рыжего и белого.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 124039 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 194 / 296| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————