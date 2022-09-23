23.09.2022 19:17 | тексты от поэт | комментарии: 2 ↓ от Был плохой колхоз, все собаки разбежались. А Шарик остался. У него спрашивают другие, из соседнего колхоза, собаки:

- Шарик, ты чего не бежишь?

- А у меня перспективы!

- Какие?

- Слышал, как председатель своим говорил, что если так дела и дальше пойдут, то все мы будем сосать у Шарика.

колхоз, шарик, перспективы

