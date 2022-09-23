ещё! выкл. сиськи
23.09.2022 19:17 | тексты от поэт | комментарии: 2  ↓ 
Был плохой колхоз, все собаки разбежались. А Шарик остался. У него спрашивают другие, из соседнего колхоза, собаки:
- Шарик, ты чего не бежишь?
- А у меня перспективы!
- Какие?
- Слышал, как председатель своим говорил, что если так дела и дальше пойдут, то все мы будем сосать у Шарика.

колхоз, шарик, перспективы

комментарии
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tuslin | 23.09.2022 19:41
Этот бородатый анекдот на порядок длиннее в оригинале
поэт | 23.09.2022 19:50
tuslin (19:41), точно на порядок? это в 10 раз
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