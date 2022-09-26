ещё! выкл. сиськи
26.09.2022 16:21 | картинки от Саныч | комментарии: 2  ↓ 

640x626, 72 Kb / Chucky Norris

Chucky Norris

комментарии
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gall | 26.09.2022 18:23
Ну не таким Чак запомнился
минус
саныч | 26.09.2022 19:01
gall (18:23), Пояснения: - Тут кагбэ игра слов, Chucky из одного кина, а Chuck из другого!
Погугли. ))) А минус или плюс = пох)))
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