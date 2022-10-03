ещё! выкл. сиськи
03.10.2022 12:14 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Йооп Синжу из Philips представляет миру первый компакт-диск. Голландия, март 1979 года.

Проект был результатом сотрудничества с Sony; первые компакт-диски поступили в продажу в августе 1982 г.
2129x3002, 351 Kb / ч/б, Йооп Синжу, Philips, компакт-диск, cd-rom, трибуна, пластинка

ч/б, Йооп Синжу, Philips, компакт-диск, cd-rom, трибуна, пластинка

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