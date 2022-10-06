06.10.2022 15:07 | тексты от sgn | комментарии: 3 ↓ от В 1958 году у меня родился сын. Разочарование моё было безграничным: я хотел дочь! Я мечтал о дочери. Родители, жена, друзья, коллеги наперебой уговаривали меня, что я идиот, что все прогрессивные отцы во все времена и у всех самых отсталых народов мечтали о сыновьях - продолжателях рода, дела, фамилии и т.д. Я вяло кивал и убивался. Наконец слух о моих терзаниях дошел до Леонида Васильевича [Маркова], и он призвал меня для разговора.



— Малыш, — сказал он, мягко полуобняв меня за плечи. — Я слышал, что у тебя там что-то родилось?



— Да! Вот!.. — и я поведал ему о своих терзаниях.



— Дурашка! Сколько тебе лет?



— Двадцать четыре.



— Мило! Представь себе, что у тебя дочурка. Проходит каких-нибудь семнадцать лет, ты сидишь дома, уже несвежий, лысеющий Шурик, и ждешь с Таточкой свою красавицу Фиру. А Фиры нет. Она пошла пройтись. Ее нет в двенадцать, в час, в два. Ты то надеваешь, то снимаешь халатик, чтобы куда-нибудь бежать, и вдруг звонок в дверь. Вы с Таточкой бросаетесь открывать. На пороге стоит лучезарная, счастливая Фира, а за ней стою Я!



«Па-па, — говорит она, — познакомься, это Леня».



Ты втаскиваешь ее в дом и в истерике визжишь все, что ты обо мне знаешь и думаешь!



«Папочка, говорит она, — ты ничего не понимаешь: я его люблю». И я вхожу в твой дом. Малыш! Тебе это надо?



С тех пор я хочу только сыновей.



[Александр Ширвиндт]

дочка, любовник, Ширвиндт

