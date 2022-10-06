ещё! выкл. сиськи
06.10.2022 15:22 | тексты от sgn | комментарии: 4  ↓ 
- Папа, а почему люди называют тебя расистом?
- Сынок, да это и не люди вовсе!
комментарии
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vaillant | 06.10.2022 17:05
нацистом тогда уж
Vintorezz | 06.10.2022 18:04
Ненавижу две вещи: расизм и негров
Berencev | 06.10.2022 18:41
– Господи помилуй! Кто-нибудь пострадал?
– Нет, мэм. Убило негра.
– Ну, это вам повезло; а то бывает, что и ранит кого-нибудь.

Марк Твен - Приключения Гекльберри Финна
Berencev | 06.10.2022 18:44
США. В полном автобусе едут негры и белые, между ними начинается потасовка из-за пьяного негра, который сёл на место для белых
Водитель останавливает автобус, заставляет всех выйти и построиться перед автобусом.
Спрашивает в чём дело.
Негры:
- Да вот полная дискриминация, нас негров постоянно унижают, говорят, мы белые будем сидеть спереди, а вы назад садитесь.
Водитель:
Да мне вообще по фигу, я - дальтоник, для меня вы все зелёные. А теперь все молча зашли в автобус и расселись - светло-зелёные вперёд, тёмно-зелёные назад.
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