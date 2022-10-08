ещё! выкл. сиськи
08.10.2022 10:17 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
Сказка о Писечке

Жила-была прекрасная Писечка. Она была очень хорошей и послушной девочкой, но у неё никак не получалось найти достойного мужа и зажить счастливо.

Пошла она к колдунье, чтобы та дала совет, как осуществить мечту. Колдунья ответила, что принцы любят писечек только с натяжными сисечками.

Сделала Писечка натяжные сисечки, а счастье так и не пришло, только кощей разок зажал в лесу, да слюняво поцеловал.

Грустила Писечка, но решила опять совета спросить, на сей раз у доброй феи. Фея посмотрела на натяжные сисечки и сказала: «Умница, Писечка. Всё правильно сделала, только успешные принцы наелись сисечками. Им теперь подавай писечек с харизмой» — и записала добрая фея Писечку на курсы повышения харизмы у коуча.

И была теперь уже Писечка не только с натяжными сисечками, но и с харизмой.

Увидел, наконец, Писечку принц достойный, оглядел её всю и молвит:
«Ты старая».

© Алла Корж
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