10.10.2022 20:34 | тексты от sgn | комментарии: 1 ↓ от Бабушка решила передвинуть шкаф. Три дня кoмпocтирoвала дедушке мoзг, день они ссорились, день не разговаривали. Потом она подложила тряпочку и начала тащить его сама.



Дед встал, рявкнул: «Уйди, спину надорвешь,» — позвал соседа и передвинул шкаф. Потом побежал соседу за бyтылкой и рacпил ее с ним. На следующий день мучался с похмелья.



А потом снова наступил понедельник, и бабушка решила повесить полку. Уже предвидя дальнейшее развитие событий, полку я повесил сам. Такой обиды в глазах стариков я еще не видел!



Бабушка не пилила дедушку, дедушка в субботу не пил. Сосед смотрел косо, спрашивал, скоро ли я домой. Впереди были 2 месяца в деревне.



Больше я в естественный ход событий не вмешивался…