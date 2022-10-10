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10.10.2022 20:34 | тексты от sgn | комментарии: 1 ↓
Бабушка решила передвинуть шкаф. Три дня кoмпocтирoвала дедушке мoзг, день они ссорились, день не разговаривали. Потом она подложила тряпочку и начала тащить его сама.
Дед встал, рявкнул: «Уйди, спину надорвешь,» — позвал соседа и передвинул шкаф. Потом побежал соседу за бyтылкой и рacпил ее с ним. На следующий день мучался с похмелья.
А потом снова наступил понедельник, и бабушка решила повесить полку. Уже предвидя дальнейшее развитие событий, полку я повесил сам. Такой обиды в глазах стариков я еще не видел!
Бабушка не пилила дедушку, дедушка в субботу не пил. Сосед смотрел косо, спрашивал, скоро ли я домой. Впереди были 2 месяца в деревне.
Больше я в естественный ход событий не вмешивался…
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