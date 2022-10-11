ещё! выкл. сиськи
11.10.2022 17:30 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Полезная и забытая конструкция
Так в средневековой Венеции боролись с любителями отлить на городской улице. Ни присесть, ни помочиться, потому как брызги будут и стекать тебе же на ноги.
800x568, 108 Kb / Угол, козырёк, зонтик, Венеция, защита, стена, кирпич, окно, дверь

Угол, козырёк, зонтик, Венеция, защита, стена, кирпич, окно, дверь

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