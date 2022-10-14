|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
14.10.2022 05:12 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
Windows1 (1985) PC XT Hercules
Windows 1 (первый Windows релиз 1985 года, запуск на Tesla SMEP PP06 (IBM PC XT Clone) 640 KB RAM 2x360 KB 5,25" FDD, 42 MB MFM HDD (Seagate ST251) Hercules Graphic Card
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 124312 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 189 / 296| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————