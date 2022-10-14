ещё! выкл. сиськи
14.10.2022 05:12 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Windows1 (1985) PC XT Hercules
Windows 1 (первый Windows релиз 1985 года, запуск на Tesla SMEP PP06 (IBM PC XT Clone) 640 KB RAM 2x360 KB 5,25" FDD, 42 MB MFM HDD (Seagate ST251) Hercules Graphic Card


Windows1 (1985) PC XT Hercules

комментарии
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IRS12 | 14.10.2022 06:30
Круто. На такой не работал.
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