ещё! выкл. сиськи
14.10.2022 06:42 | тексты от VsMarkos | комментарии: 3  ↓ 
Мой Москвич 2140 SL. Май 1983г.
960x720, 272 Kb / автомобиль, классика, ретро, Москвич 2140 SL, Новосибирск

автомобиль, классика, ретро, Москвич 2140 SL, Новосибирск

комментарии
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Vintorezz | 14.10.2022 06:50
Класс!
tuslin | 14.10.2022 07:53
Вы рыбы продаете или только показываете?
VsMarkos | 14.10.2022 07:56
Только хвастаюсь. Продавать жалко. Хотел отреставрировать, но настал 2020 год...
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