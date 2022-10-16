ещё! выкл. сиськи
16.10.2022 22:11 | тексты от sgn | комментарии: 1  ↓ 
Чудеса случаются только с теми кто в них верит.
С теми, кто не верит, случаются события,
не подлежащие рациональному объяснению.
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
DimaS | 16.10.2022 22:13
"А что это за звуки, вон там?" – спросила Алиса, кивнув на весьма укромные заросли какой-то симпатичной растительности на краю сада.
"А это чудеса", – равнодушно пояснил Чеширский Кот.
"И... И что же они там делают?" – поинтересовалась девочка, неминуемо краснея.
"Как и положено, – Кот зевнул. – Случаются…"
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 124345 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 183 / 296| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer