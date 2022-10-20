ещё! выкл. сиськи
20.10.2022 21:01 | тексты от sgn | комментарии: 2  ↓ 
5 стадий принятия того, что уже почти зима:
1. Ходить в осеннем пальто.
2. Быстро ходить в осеннем пальто.
3. Надевать свитер под осеннее пальто.
4. Надевать свитер под осеннее пальто и ходить очень быстро.
5. Пуховик.
комментарии
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Moveton | 20.10.2022 23:30
А BLOG:)160039 - это какая стадия?
Polina | 20.10.2022 23:39
Moveton (23:30), вторая алкоголизма
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