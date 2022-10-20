|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
20.10.2022 21:01 | тексты от sgn | комментарии: 2 ↓
5 стадий принятия того, что уже почти зима:
1. Ходить в осеннем пальто.
2. Быстро ходить в осеннем пальто.
3. Надевать свитер под осеннее пальто.
4. Надевать свитер под осеннее пальто и ходить очень быстро.
5. Пуховик.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 124431 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 210 / 299| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————