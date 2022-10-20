ещё! выкл. сиськи
20.10.2022 21:48 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Запись учителя в школьном дневнике Дарьи Донцовой: "Ваша дочь подготовила доклад по биологии. Читаю уже третью неделю. Надеюсь, что убийца не зебра."
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