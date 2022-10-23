23.10.2022 12:14 | интересное от KIKOs | комментарии: 1 ↓ от Суд присяжных решил, что обвинения звезды "Звёздного пути: Дискавери" Энтони Рэппа в отношении Спейси не доказаны. Заседание прошло в четверг в Нью-Йорке и длилось чуть менее 90 минут. Журналисты пишут, что, после того как присяжные озвучили свой вердикт, Спейси обнял адвокатов.



Секс-скандал вокруг Спейси начался именно с заявления Рэппа в 2017 году. В одном из интервью он утверждал, что, когда ему было 14 лет, а звезде "Карточного домика" 26, тот попытался соблазнить его, положив Рэппа на кровать и забравшись на него в "сексуальной манере". Всё это якобы происходило во время вечеринки. Также Рэпп обвинил Спейси в побоях и требовал возмещения ущерба в размере 40 миллионов долларов. Спейси обвинения опроверг и написал тогда твит с таким текстом:



Если бы я действительно вёл себя тогда так, как он описывает, я должен принести ему самые искренние извинения за то, что было бы крайне неуместным поведением в состоянии алкогольного опьянения, и я сожалею обо всех чувствах, которые, по его словам, он носил с собой все эти годы



За последние года Спейси обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины.

Кевин Спейси

