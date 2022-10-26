ещё! выкл. сиськи
26.10.2022 06:25 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Стэнли Кубрик снимает зеркальное селфи со своей дочерью, а Джек Николсон думает, что это его фотографируют. На съемках фильма «Сияние», 1980 год.
1204x1504, 225 Kb / Стэнли Кубрик, Джек Николсон, селфи, Сияние

Стэнли Кубрик, Джек Николсон, селфи, Сияние

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