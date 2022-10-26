ещё! выкл. сиськи
26.10.2022 06:34 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Разгрузка парома-ледокола «Байкал» – вывод из него паровозом груженых вагонов. Иркутская губерния. Российская империя. 1 сентября 1903 года.
1280x1009, 567 Kb / ч/б, Иркутск, Российская Империя, паром, Байкал, вагоны

ч/б, Иркутск, Российская Империя, паром, Байкал, вагоны

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 124507 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 185 / 299| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer