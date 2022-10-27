ещё! выкл. сиськи
27.10.2022 17:21 | тексты от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 
"А переверни Папа Карло
полено вверх ногами - и все
могло бы быть совсем
по-другому", - грустила
Мальвина, глядя на длинный
нос Буратино.

мальвина, буратино, переверни, полено, грустит, папа карло

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Moveton | 27.10.2022 19:13
Причём глядя одним глазом. BLOG:)2109
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