ещё! выкл. сиськи
28.10.2022 18:42 | тексты от Саныч | комментарии: 2  ↓ 
- А ты знаешь, что во время секса, обезьяны не испытывают оргазм
- Это просто тебе фригидная попалась.
комментарии
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Лелик | 28.10.2022 19:10
Эмммм.... чо?
Polina | 28.10.2022 19:29
хуета-хует! секс всегда имеет удовольствие и тянет его за собой, потому что это один из самых главных инстинктов выживания, продолжения себя самого. не удовольствие секса и небыло бы его у них. баноба именно так даже проблемы свои решают. это вид обезьян, очень ебливых. я говорю про секс, не про насилие, или потерпел, ибо надо!
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