ещё! выкл. сиськи
03.11.2022 07:08 | картинки от MsGata | комментарии: 4  ↓ 

1106x455, 123 Kb / татарин, гость, пословица

татарин, гость, пословица

комментарии
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Антас | 03.11.2022 08:41
Я эту шутку ещё при Союзе слышал.
sgn | 03.11.2022 09:05
Антас (08:41), всё идёт по кругу, фигли. Про моду вообще молчу.
Лелик | 03.11.2022 09:54
Перенес из текстов в картинки. Скоро ругаться начну.
KIKOs | 03.11.2022 12:10
Лелик (09:54), главное самообладание
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