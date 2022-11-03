ещё! выкл. сиськи
03.11.2022 10:31 | интересное от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 
Ливневка в Токио
3150x1983, 513 Kb / Ливневка, Токио, коллектор, колонны

Ливневка, Токио, коллектор, колонны

комментарии
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саныч | 03.11.2022 11:35
Офигеть какие масштабы!
Vintorezz | 03.11.2022 11:46
Токийский противопаводковый коллектор
Противопаводковое инженерное сооружение расположенное в городе Касукабе, префектура Сайтама, Япония. Это крупнейшее в мире подземное инженерное сооружение для отвода паводковых вод, построенное для смягчения последствий разлива основных водных путей и рек Токио во время цунами и тайфунов. Представляет собой широко разветвлённую подземную систему туннелей и водохранилищ, собирающую воду под землёй во время разлива рек и тайфунов, а затем при помощи насосов перекачивающую её в реку Эдо. Токийский противопаводковый коллектор расположен между городом Акисима в области Тама в Токийском столичном округе и городом Касукабе в префектуре Сайтама, на окраине Большого Токио, Япония.
Vintorezz | 03.11.2022 11:47
Что он там совочком собирает))?
Надо ему зубную щетку дать!)
Berencev | 03.11.2022 12:04
Ублюдки ускоглазые, всё у них как у людей сделано и предусмотрено на всякий случай, твари позорные
Vintorezz | 03.11.2022 14:29
Подробности
https://www.drive2.ru/c/473933218232402558/
kikOS | 03.11.2022 15:45
Berencev (12:04), ага, твари, даже толком разворовать не могут, ублюдки, аж смотреть на это противно
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