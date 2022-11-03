03.11.2022 20:32 | тексты от Murrzik | комментарии: 3 ↓ от Порой слышишь от женщины, мол, ой я такая ебанутая, вряд ли ты со мной сможешь совладать.



Будучи заинтригованным ты решаешь проверить. Готовишься к омуту разврата и безумия. А оказывается она бананы моет перед тем, как съесть, или гели для душа в алфавитном порядке расставляет.