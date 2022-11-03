ещё! выкл. сиськи
03.11.2022 20:32 | тексты от Murrzik | комментарии: 3  ↓ 
Порой слышишь от женщины, мол, ой я такая ебанутая, вряд ли ты со мной сможешь совладать.

Будучи заинтригованным ты решаешь проверить. Готовишься к омуту разврата и безумия. А оказывается она бананы моет перед тем, как съесть, или гели для душа в алфавитном порядке расставляет.
комментарии
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robokoteg | 03.11.2022 21:23
разное бывает. Однажды меня девушка предупредила о том, что не подарок. Я хмыкнул и начал с ней встречаться.

Там действительно полный пиздец оказался, но очень весело, да.
Polina | 03.11.2022 21:55
зачастую молодые девушки так говорят, потому что им нужно привлечь на себя внимание. быть кем-то из ряда вон, что-то сумасшедшее, необычное, не как все. даже если это будет выглядеть слишком уж.. . с возрастом все девушки с припиздью становятся статнее и равномернее и являются обычными людьми олдовых поколений со "своей историей ;)"
WWWolfy | 03.11.2022 23:04
Polina (21:55), пзц ты нудная
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