ещё! выкл. сиськи
05.11.2022 07:59 | тексты от Murrzik | комментарии: 3  ↓ 
Сидят два грузина, разгадывают кроссворд:
— "Женский половой орган"
— По горизонтали или по вертикали?
— По горизонтали
— Пиши "рот"
комментарии
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eungenue | 05.11.2022 10:44
Говорят, у молодежей нынче анекдоты это моветон. А я вот думаю - это прогресс или деградация?
anchoras | 05.11.2022 12:30
eungenue (10:44), это эволюция.
supershmel | 05.11.2022 12:34
eungenue (10:44), у тиктокеров хз, у пожилой молодёжи пасты
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