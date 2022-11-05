ещё! выкл. сиськи
05.11.2022 15:53 | интересное от саныч | комментарии: 1  ↓ 
Прикольно,
Мировая статистика в режиме реального времени
https://www.worldometers.info/ru/

worldometers, статистика

комментарии
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tuslin | 05.11.2022 16:12
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