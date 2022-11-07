ещё! выкл. сиськи
07.11.2022 05:35 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
105 лет назад в нашей стране наступила новая эра!
С Днём Великой Октябрьской Социалистической Революции!
1628x1094, 333 Kb / Ленин, революция

Ленин, революция

комментарии
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Vintorezz | 07.11.2022 06:05
https://www.eg.ru/wp-content/u ... 596319758734358473-n100400.jpg
sgn | 07.11.2022 07:22
Ура, товарищи!
Vintorezz | 07.11.2022 07:28
Мир оказался неисправим. По крайней мере пока)))

Но у нас Великая Октябрьская Социалистическая Революция тогда действительно свершилась!
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