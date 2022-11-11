ещё! выкл. сиськи
11.11.2022 16:38 | тексты от kikOS | комментарии: 1  ↓ 
Непонятно почему штаны, в которых лучше всего лежать на диване, называются «спортивные»
комментарии
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ozza | 11.11.2022 23:13
нет, они называются «треники»
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