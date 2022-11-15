ещё! выкл. сиськи
15.11.2022 13:00 | тексты от саныч | комментарии: 2  ↓ 
15 ноября 2022 года численность населения планеты Земля официально превысила 8 миллиардов человек.
829x1280, 139 Kb / население, инфографика

население, инфографика

комментарии
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sgn | 15.11.2022 13:19
числа проставлены от балды
ceba | 15.11.2022 14:55
согласен
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