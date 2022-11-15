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15.11.2022 21:25 | тексты от Лелик | комментарии: 7 ↓
Кароч, история. Есть у меня знакомая, отзывается на погоняло "Сова". Ну и стандартная шутка была "Натянуть сову на глобус". Когда эта шутка поднадоела, придумали "извлечь глобус из совы". Ну и все в этом духе. Где то за месяц до ее днюхи мы пообещали ей подарок. Вопрос "- Глобус?" нас поверг в отчаяние. Недавно у нее была днюха. И приветственным плакатом - оберегом стал мем
https://cont.ws/uploads/pic/20 ... B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0.jpg Что, собственно, подтолкнуло меня к идее создания настоящноо оберега.
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