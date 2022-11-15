ещё! выкл. сиськи
15.11.2022 21:25 | тексты от Лелик | комментарии: 7  ↓ 
Кароч, история. Есть у меня знакомая, отзывается на погоняло "Сова". Ну и стандартная шутка была "Натянуть сову на глобус". Когда эта шутка поднадоела, придумали "извлечь глобус из совы". Ну и все в этом духе. Где то за месяц до ее днюхи мы пообещали ей подарок. Вопрос "- Глобус?" нас поверг в отчаяние. Недавно у нее была днюха. И приветственным плакатом - оберегом стал мем
https://cont.ws/uploads/pic/20 ... B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0.jpg Что, собственно, подтолкнуло меня к идее создания настоящноо оберега.
338x601, 346 Kb / Штопор, рука, из личного

Штопор, рука, из личного

комментарии
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Polina | 15.11.2022 21:43
подари ей хороший, приятный подарок, духи, цацку, сервиз..., не насмехайся над женщиной, ей будет до конца жизни помнится ваш подковырный подарок-подъебон, вроде весело, ха-ха! вроде прикол же, но.. это ведь подарок, причем женщине. вот смотри, другие могут приколоться, а ты подари хорошее. она запомнит тебя по-хорошему, с женской благодарностью, а тех, кто поржал над нею, будет вспоминать неприятно подсознательно, или даже сознательно. ты в ее окружении останешься как мужчина, а те как неприятные клоуны, которым ничего и не скажешь-то, ведь прикол же..
Гаткий | 15.11.2022 22:04
Polina (21:43), от коммента пахнет нафталином1
Сколько стебных подарков делал, всегда в кайф вспоминают!
WWWolfy | 15.11.2022 22:06
https://cdn.trinixy.ru/pics6/2 ... 21115/233346_12_trinixy_ru.jpg
Polina | 15.11.2022 22:35
Гаткий (22:04), кому как, не буду спорить. но наверное это когда вы были молоды, а не 40-45+, ведь в таком возрасте приколюхи в подарок уже не так воспринимаются, как в беготливые, прыгливые времена, где серьезность только еще формировалась. я посоветовала зрелому человеку, не юнцу (полагаю, та женщина тоже не девчуха-зажигалка)), но это дело каждого, я лишь со стороны зрелой женщины говорю, ведь не зря пост был )
supershmel | 15.11.2022 22:56
Polina (22:35), тут вообще больше напоминает историю про гинеколога и яблоко. боян боянов, а улыбает стабильно
Лелик | 15.11.2022 23:01
Polina (21:43), уже вручили. Просто мы вместе работали в театре. Шутки у нас специфические. Зашло на ура
Лелик | 15.11.2022 23:02
И мы поржали не НАД ней, а ВМЕСТЕ ней.
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