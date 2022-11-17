ещё! выкл. сиськи
17.11.2022 12:55 | интересное от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Уникальное природное явление можно наблюдать на австралийском острове Рождества. Ежегодно в ноябре или декабре миллионы красных крабов мигрируют из тропических лесов, расположенных в центральной части этого небольшого клочка суши, на побережье Индийского океана для размножения.
1280x720, 371 Kb / краб, миграция, Австралия, остров Рождества

краб, миграция, Австралия, остров Рождества

комментарии
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Vintorezz | 17.11.2022 12:58
Berencev | 17.11.2022 15:05
Не проще было сделать туннель ПОД дорогой?
Vintorezz | 17.11.2022 16:13
Berencev (15:05), думаю нет
WWWolfy | 17.11.2022 18:13
думаю проще пару предпринимателей посадить, пусть варят, продают, кафешку у дороги сделают..
DimaS | 17.11.2022 19:07
WWWolfy (18:13), у нам бы армяне огорохуенную кафеху бы сделали, под пивко.
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