ещё! выкл. сиськи
18.11.2022 20:36 | тексты от KIKOs | комментарии: 2  ↓ 
...На просьбу не
выезжать в
гололед на
улицы города
отреагировали
только
городские
коммунальщики.
комментарии
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Polina | 18.11.2022 20:48
ну конечно же блядь!..
sgn | 18.11.2022 21:05
хорошо, но почему не в две строки:
заход
и добивка?!
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