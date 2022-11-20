ещё! выкл. сиськи
20.11.2022 00:10 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
Говорят что кости динозавров оставлены Сатаной, чтобы искушать верующих. А что если пойти дальше, и предположить, что Библия, или какая-то её часть была оставлена Сатаной, чтобы сбить с пути истинного настоящего верующего? Я бы так и сделал. Очень удобно. Становишься монашком, и добавляешь при переписи всякий бред про убийства своих детей и городов с гомосеками...
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