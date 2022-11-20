|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
20.11.2022 00:10 | тексты от sgn | комментарии: 0 ↓
Говорят что кости динозавров оставлены Сатаной, чтобы искушать верующих. А что если пойти дальше, и предположить, что Библия, или какая-то её часть была оставлена Сатаной, чтобы сбить с пути истинного настоящего верующего? Я бы так и сделал. Очень удобно. Становишься монашком, и добавляешь при переписи всякий бред про убийства своих детей и городов с гомосеками...
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 124820 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 152 / 301| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————