ещё! выкл. сиськи
21.11.2022 18:30 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
В станице Северской на Кубани установили неоднозначный арт-объект
На скульптуру, похожую на секс-игрушку, власти потратили предположительно 17,5 млн рублей

https://www.livekuban.ru/news/ ... ovili-neodnoznachnyy-art-obekt
720x500, 68 Kb / капля, арт-объект, Кубань, парк, скульптура, секс-игрушка, анальная пробка

капля, арт-объект, Кубань, парк, скульптура, секс-игрушка, анальная пробка

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
DimaS | 21.11.2022 19:08
Это новогодняя йолка!!! Из нержавейки, чтобы каждый год новую не ставить!
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 124853 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 206 / 303| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer