ещё! выкл. сиськи
25.11.2022 09:20 | прочее от sgn | комментарии: 3  ↓ 
когда на пять минут оставил девушку, а какой-то олень уже давит ей на жалость своими историями.
1440x1440, 373 Kb / schmoedraws, костёр, дрова, лес, олень, парень, девушека

schmoedraws, костёр, дрова, лес, олень, парень, девушека

комментарии
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Лелик | 25.11.2022 11:25
Кентавр - человекоконь на 4х ногах. Заменил на "олень"
sgn | 25.11.2022 11:48
Лелик (11:25), так а искать как будут?! По кентавру.
Лелик | 25.11.2022 12:02
sgn (11:48), как в магазине? спросить туалетную бумагу, когда нужна колбаса?
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