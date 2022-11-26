26.11.2022 13:53 | тексты от sgn | комментарии: 0 ↓ от Георг Кристоф Лихтенберг (нем. Georg Christoph Lichtenberg; 1742 — 1799) — выдающийся немецкий физик, публицист, литературный критик.

Цитаты:



Всё становится более утончённым: музыка когда-то была шумом, сатира — пасквилем, и там, где сегодня говорят «будьте любезны», некогда давали затрещину.

Большинство людей живет модой, а не разумом.

Если голова и книга приходят в столкновение и слышен звук пустого тела, - всегда ли виновата книга?

Золотое правило: судить о человеке не по его мнениям, а по тому, что делают из него эти мнения.

Из всех видов деспотизма самый страшный — деспотизм верования и системы. Большинство людей - рабы моды и нелепых обычаев.

К числу величайших открытий, к которым пришел за последнее время человеческий ум, бесспорно принадлежит, по моему мнению, искусство судить о книгах, не прочитав их.

Кто не понимает ничего, кроме химии, тот и ее понимает недостаточно.

Лучшая сатира, бесспорно, та, в которой столь мало злобы и столь много убедительности, что она вызывает улыбку даже у тех, кого она бьёт.

Лучший способ хвалить живых и умерших — это извинять их слабости; но только не приписывать им добродетелей, которыми они не обладали, это все портит и даже истинное делает подозрительным.

Можно и не обладая глубоким умом писать так, что другому понадобится много ума, чтобы понять написанное.

Насколько лучше жилось бы некоторым людям, если бы они так же мало заботились о чужих делах, как мало заботятся о своих собственных.

Не удивительно ли, что люди так часто воюют за религию и так редко живут по её предписанию?

Не удивительно ли, что публику, когда она хвалит нас, всегда считают компетентным судьей, но как только она нас порицает, признают неспособной говорить о произведениях ума.

Некоторые люди обладают способностью казаться глупыми, прежде чем они обнаружат ум. У девушек этот дар встречается особенно часто.

Ничто так быстро не старит человека, как постоянная мысль о том, что он стареет.

Острый ум — увеличительное стекло; остроумие — уменьшительное.

Пусть тебя слишком не огорчает незаслуженное порицание; зато ведь и хвалят тебя иной раз ни за что.

Рецензенты имеют право не только говорить людям в глаза, что они дураки, но даже доказывать им это.

Самая занимательная для нас поверхность на земле — это человеческое лицо.

Самая опасная ложь — слегка извращенная истина.

Самые здоровые и красивые люди - это те, которых ничего не раздражает.

Сегодня я позволил солнцу встать раньше, чем я.

Там, где прежде были границы науки, теперь ее центр.

Там, где умеренность — ошибка, там равнодушие — преступление.

Хороший тон находится октавой ниже.

Человек любит общество, будь это даже общество одиноко горящей свечки.

Чтобы поступать справедливо, нужно знать очень немного, но чтобы с полным основанием творить несправедливость, нужно основательно изучить право.