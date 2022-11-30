|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
30.11.2022 18:28 | тексты от Саныч | комментарии: 0 ↓
Задача:
Аркадий пригласил Веронику в ресторан. По дороге купил розы за 3500 рублей. Счёт в ресторане, который оплатил Аркадий, 9200 рублей.
После ресторана они зашли в ночной клуб, выпили и потанцевали. За посещение клуба Аркадий заплатил 5850 рублей.
После этого Аркадий пригласил Веронику к себе. Она сказала, что хотелось бы побольше узнать Аркадия и пока не готова заходить к нему домой. Поцеловала Аркадия в щёку и уехала, попросив звонить.
Итого, Аркадий остался в минусе - 18550 руб.+ 284 рубля пачка презервативов (предусмотрительно куплена Аркадием, но так и не пригодились).
Пока Аркадий проводил вечер с Вероникой, его друг Григорий вызвал проститутку Снежану и провёл с ней два незабываемых часа. Он заплатил Снежане 3000 рублей. Причём, презервативы Снежана привезла с собой.
Вопрос: угадайте, кто из молодых людей при расставании назвал девушку блядью?
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