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02.12.2022 08:00 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Онекотан
Вид с воздуха на вулкан Креницына на острове Онекотан.
Курильские острова, июнь 2021 г.
2048x1536, 612 Kb / Курильские острова, вулкан, горы, снег, Онекотан, Sergey Aleshchenko, озеро

Курильские острова, вулкан, горы, снег, Онекотан, Sergey Aleshchenko, озеро

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