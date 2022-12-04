ещё! выкл. сиськи
04.12.2022 18:37 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
aston martin lagonda
1024x768, 186 Kb / автомобиль, классика, ретро, aston martin

автомобиль, классика, ретро, aston martin

комментарии
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buny | 04.12.2022 18:53
выпускался с 1976-го по 1990-й год. на фото 76-ой. причём в самом редком исполнении "катафалк". :-)
вот это та же модель. :-) https://paultan.org/image/2018 ... Martin-Lagonda_Taraf_Ext-2.jpg
Vintorezz | 04.12.2022 19:43
https://mag.auto.ru/amp/article/amlagondashootingbrake/
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