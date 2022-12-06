ещё! выкл. сиськи
06.12.2022 19:20 | картинки от mxx | комментарии: 1  ↓ 
Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" совсем не понравилась императору Александру III и его окружению, в результате чего 1 апреля 1885 года была запрещена к показу, тем самым став первой картиной, подвергшейся цензуре в Российской империи, а П. М. Третьякову, купившему картину, предписывалось «не допускать для выставок и вообще не дозволять распространения её в публике какими-либо другими способами».
880x1024, 161 Kb / бильжо, водка, выбор, сынок, убивает, иван грозный

бильжо, водка, выбор, сынок, убивает, иван грозный

комментарии
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болт | 06.12.2022 20:15
А тогда уже водка была?
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