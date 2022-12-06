06.12.2022 19:20 | картинки от mxx | комментарии: 1 ↓ от Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" совсем не понравилась императору Александру III и его окружению, в результате чего 1 апреля 1885 года была запрещена к показу, тем самым став первой картиной, подвергшейся цензуре в Российской империи, а П. М. Третьякову, купившему картину, предписывалось «не допускать для выставок и вообще не дозволять распространения её в публике какими-либо другими способами».

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