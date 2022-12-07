07.12.2022 21:19 | тексты от Саныч | комментарии: 0 ↓ от Знакомая — врач, работает в одной из местных больниц. И вот, заходит она в кабинет к другому врачу (он уролог), а у того на экране — огромный мужской член в разрезе, и на нем какие-то точки светятся. И он то в одну точку мышкой кликнет, то в другую…

Что, спрашивает она, к операции готовишься?

Тот удивленно смотрит: Нет, место в самолете резервирую…