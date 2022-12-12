ещё! выкл. сиськи
12.12.2022 15:06 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Уинстон Черчилль, среди прочего опытный каменщик, строит коттедж для дочерей в своем поместье Чартвелл в Кенте. 1928 г.
1620x1157, 451 Kb / ч/б, Уинстон Черчилль, каменщик, коттедж, Англия, кирпич, сапоги, шляпа, строитель

ч/б, Уинстон Черчилль, каменщик, коттедж, Англия, кирпич, сапоги, шляпа, строитель

комментарии
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DimaS | 12.12.2022 15:10
"Опытный каменщик"??? Да кто стену в полкирпича строит в коттедже!!!
DimaS | 12.12.2022 15:13
Нет, я вижу столбики под переводы в полтора кирпича, хрен с ним, но почва же выдавит стенки между столбиками нахрен. Да и промерзать всё на ура будет. Может он какой-то гараж строит, а не коттедж?
kikOS | 12.12.2022 15:27
DimaS (15:13), Димасик, Гольфстрим ему ф помащ.
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