ещё! выкл. сиськи
12.12.2022 16:16 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

736x920, 246 Kb / автомобиль, классика, ретро, река, мост, дерево

автомобиль, классика, ретро, река, мост, дерево

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garry_stanis | 12.12.2022 17:55
Мост Марии Магдалины
Замечательный мост необычной архитектуры, который, по легенде, построил дьявол.
Недалеко от деревни Борго-а-Моццано в итальянской Тоскане есть необычный мост с арками, при взгляде на который создаётся впечатление, будто он "нападает" на берег. Его официальное название - «Мост Марии Магдалины» (Ponte della Maddalena), но местные жители чаще называют его «Мост дьявола» (Ponte del Diavolo).
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